Orman Genel Müdürlüğü adına Niğde Orman İşletme Müdürlüğü, TEMA Vakfı ve İş Bankası arasında '81 İlde 81 Orman Projesi' protokolü imzalandı. Programda ise 45 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Genel Müdürlüğü adına Niğde Orman İşletme Müdürlüğü, TEMA Vakfı ve İş Bankası arasında “81 İlde 81 Orman Projesi” protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Çamardı İlçesi Yeniköy Köyü'nde yer alan Yeniköy Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrol Proje Sahası'nda, Niğde Valisi Cahit Çelik, Kayseri Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Halil İbrahim Üstüner, Niğde Orman İşletme Müdürü Harun Doğan, TEMA Vakfı Niğde Merkez Temsilcisi Hatice Kara, İş Bankası Niğde Şube Müdürü Onur Yılmaz ve il protokolünün katılımıyla 45 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Yapılan açıklamada, “Toprağımızı Koruyor, erozyonla mücadele ediyoruz. Geleceğe nefes olacak her bir fidan için katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” denildi.

