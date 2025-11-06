81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyon: 179 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen 'Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine' yönelik operasyonlarda 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildiğini ve 179 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik dün düzenlenen operasyonlarda; 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildiğini açıkladı. Öte yandan 13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre edildi. 179 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.
Bakan Yerlikaya, “Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın sağlığını, hem de hayatını hiçe saymaktadır” dedi.