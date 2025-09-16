81 ilde çalışma yürütülecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dar gelirli vatandaşlara konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması için çalışma yürüttüklerini bildirdi. Bu kapsamda 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçlerinin devam ettiğini duyurdu. Erdoğan, “Dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olması için kapsamlı bir hazırlığımız var. Şu anda TOKİ ile 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay detayları halkımızla paylaşacağız” dedi.