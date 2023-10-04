81 ilde eş zamanlı denetimler başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2-13 Ekim tarihleri arasında eş zamanlı gıda denetimlerinin yapılacağı duyuruldu. Denetimler ağırlıklı olarak et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile yumurta ve yumurta ürünleri üreten işletmelere yönelik olacak. 

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  • 04.10.2023 13:01
  • Güncelleme: 04.10.2023 13:01
81 ilde eş zamanlı denetimler başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilde eş zamanlı olarak et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri üreten işletmelerde etkin denetimlerin yoğun bir şekilde devam edeceğini duyurdu. Denetimler 2 ve 13 Ekim tarihleri arasında yoğun şekilde devam edecek. 2 hafta sürecek olan eş zamanlı denetimler kapsamında işletmelerden numunelerin alınacağı ve uygun olmayan işletmeler veya ürünler hakkında 5996 sayılı kanun çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

81 ilde eş zamanlı olarak yapılacak denetimler hakkında Kayseri İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 02.10.2023-13.10.2023 tarihleri arasında 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri üreten işletmelerde etkin denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Teknik ekiplerimiz eş zamanlı denetimler kapsamında işletmelerden numuneler alacak ve uygun olmayan işletmeler veya ürünler hakkında 5996 sayılı kanun çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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