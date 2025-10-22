81 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 169 gözaltı, 783 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bu kapsamda 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik dün düzenlenen denetimlerde 132’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda da 783 düzensiz göçmen yakalandı.

Göç İdaresi Başkanı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; Polis, jandarma ve sahil güvenliklerince; 27 bin 347 personel, 8 bin 690 ekip ile 5 bin 761 noktada; 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina, 457 terminal kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.