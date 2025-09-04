81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon: 46 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde “Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine” yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; 8’i yabancı uyruklu 46 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, “Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Düzensiz Göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda, mavi vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele ediyoruz” dedi.