  • Haberler
  • Gündem
  • 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon: 46 gözaltı

81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon: 46 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bu operasyonlarda 46 şüpheli yakalandı.

81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon: 46 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde “Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine” yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; 8’i yabancı uyruklu 46 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, “Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Düzensiz Göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda, mavi vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kent Konseyi Başkanı Altuntuğ: 'Keykubadiye Sarayı'nın varlığından çoğu kişi habersiz'
Kent Konseyi Başkanı Altuntuğ: "Keykubadiye Sarayı'nın varlığından çoğu kişi habersiz"
AK Parti Hacılar ve Develi'de bayrak değişimi
AK Parti Hacılar ve Develi’de bayrak değişimi
Anadolu Selçuklu Devleti'nin iki önmeli sarayından birisi Kayseri'de bulunuyor
Anadolu Selçuklu Devleti'nin iki önmeli sarayından birisi Kayseri'de bulunuyor
OSB'de çıkan fabrika yangınını soğutma çalışmaları devam ediyor
OSB’de çıkan fabrika yangınını soğutma çalışmaları devam ediyor
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 22 kişi tutuklandı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu; 22 kişi tutuklandı
Kayserili Ünlü Film Yapımcısının acı günü: İlhan Bozdağ toprağa verildi
Kayserili Ünlü Film Yapımcısının acı günü: İlhan Bozdağ toprağa verildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!