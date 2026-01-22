81 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon: 478 düzensiz göçmen yakalandı

  • Haberler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik dün düzenlenen denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında; 27 bin 697 personel, 8 bin 702 ekip ile 5 bin 531 noktada; 7 bin 482 umuma açık yer, 422 terminal ve diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 261 yer kontrol edildi.

81 ilde yapılan denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 372 bin 409 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı 81 ilde 478 düzensiz göçmen de yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

