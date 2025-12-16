81 ilde operasyon: 972 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 431 bin 446 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 972 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.

81 ilde operasyon: 972 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca; 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 431 bin 446 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 972 düzensiz göçmen yakalandı.

7 bin 617 umuma açık yer, 500 terminal ve 7 bin 37 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 154 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, "28 bin 581 personel, 9 bin 109 ekip ile 5 bin 702 noktada operasyon gerçekleştirildi. Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli göç yönetimi, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, insan ticaretiyle mücadele ve entegre sınır yönetimi dahil tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes'te sezon 18 Aralık'ta açılıyor
Erciyes’te sezon 18 Aralık’ta açılıyor
Kayseri'de Kasım ayında da konut satışları ivme kazanmadı
Kayseri’de Kasım ayında da konut satışları ivme kazanmadı
Saadet Partisi'nden Yerli Malı Haftası'nda Ekonomik Bağımsızlık Vurgusu
Saadet Partisi'nden Yerli Malı Haftası'nda Ekonomik Bağımsızlık Vurgusu
Akçakaya ve Endürlük'te 30 Prestijli Parsel İhaleyle Satışta
Akçakaya ve Endürlük’te 30 Prestijli Parsel İhaleyle Satışta
KAYSO'dan TOBB Türkiye 100'e Giren Firmalara Tebrik Ziyareti
KAYSO’dan TOBB Türkiye 100’e Giren Firmalara Tebrik Ziyareti
Vali Çiçek, 'Kayseri sanayi ve ticaret açısından ülkemizin önde gelen illerinden biridir'
Vali Çiçek, “Kayseri sanayi ve ticaret açısından ülkemizin önde gelen illerinden biridir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!