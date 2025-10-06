  • Haberler
  • Gündem
  • 81 ilde uygulanan 'Ulusal Vefa Programı' ile bu yıl 128 bin kişiye ulaşıldı

81 ilde uygulanan 'Ulusal Vefa Programı' ile bu yıl 128 bin kişiye ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, engelli, ve kronik hastalığı bulunan kişilere verilen destek kapsamında yürütülen Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 128 bin kişiye ulaşıldı.

81 ilde uygulanan 'Ulusal Vefa Programı' ile bu yıl 128 bin kişiye ulaşıldı

Türkiye’nin 81 ilinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 128 bin kişiye ulaşıldı. Evlerinden çıkamayacak durumda olan ve ihtiyacını karşılayacak kimsesi bulunmayan kişilerin taleplerini yerine getiren ekipler, bu yıl 128 bin yaşlı, engelli ve kronik hastaya ulaştı. 
 

PROGRAMDAN YARARLANMAK İÇİN NE YAPILMALI?
Ulusal Vefa Programı’ndan yararlanmak isteye vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) başvuru yapmalıdır.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

FİFA'dan Kayserispor'a kötü haber
FİFA’dan Kayserispor’a kötü haber
Başkan Altun: 'Gazze, ümmetin bağımsızlık iradesini temsil eden bir semboldür'
Başkan Altun: “Gazze, ümmetin bağımsızlık iradesini temsil eden bir semboldür”
Kayseri'de Motorsiklet Sürücüleri 'Kararlılık Sürüşü' İçin Buluşuyor!
Kayseri'de Motorsiklet Sürücüleri 'Kararlılık Sürüşü' İçin Buluşuyor!
Kayseri'de tarıma jeotermal destek: Vali Çiçek Sera OTB alanını inceledi
Kayseri’de tarıma jeotermal destek: Vali Çiçek Sera OTB alanını inceledi
Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu açıldı
Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu açıldı
Vekil Çopuroğlu: Sanayicilerimizin her zaman yanındayız
Vekil Çopuroğlu: Sanayicilerimizin her zaman yanındayız
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!