81 ilde uygulanan 'Ulusal Vefa Programı' ile bu yıl 128 bin kişiye ulaşıldı

Türkiye’nin 81 ilinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 128 bin kişiye ulaşıldı. Evlerinden çıkamayacak durumda olan ve ihtiyacını karşılayacak kimsesi bulunmayan kişilerin taleplerini yerine getiren ekipler, bu yıl 128 bin yaşlı, engelli ve kronik hastaya ulaştı.



PROGRAMDAN YARARLANMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Ulusal Vefa Programı’ndan yararlanmak isteye vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) başvuru yapmalıdır.