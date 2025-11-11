81 ilden katılımcı ile Dijital Dünyada Çocuk Hakları forumu başladı

  • Haberler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen Ulusal Çocuk Forumu, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları' temasıyla 81 ilden gelen çocukların katılımı ile başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenen Ulusal Çocuk Forumu, “Dijital Dünyada Çocuk Hakları” temasıyla 81 ilden gelen öğrencilerin katılımı ile başladı. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: “Güvenlik ve mahremiyet çevrim içi, riskler ve tehditler çevrim dışı. Bu yıl "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" temasıyla düzenlediğimiz 26. Ulusal Çocuk Forumu'nda çocuklarımızla buluşuyor, onların bakış açısıyla geleceği şekillendiriyoruz. 7 bölgede 81 ilden katılımcı çocuklarla yapılan forumda, güvenli internet kullanımı, dijital farkındalık ve çevrim içi zorbalıkla mücadele konularında çocuklarımız tartışacak, fikirler üretecek ve sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaşacak” ifadelerinde bulundu.

