81 yaşındaki kadın evde ölü bulundu

Kayseri'de kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki Saadet A. evinde ölü bulundu. Talihsiz kadının ölüm nedeni araştırılıyor.

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  • 13.03.2023 13:16
  • Güncelleme: 13.03.2023 13:16
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81 yaşındaki kadın evde ölü bulundu

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesinde yaşandı. Bir süredir kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki Saadet A. ikamet ettiği evde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık görevlileri, Saadet A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Saadet A.’nın kesin ölüm sebebi, otopsi raporuyla ortaya çıkacak. 

Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

1ha

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