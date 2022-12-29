89 kişilik ekip Hacı Ömer amca için seferber oldu

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 176 gün önce kaybolan ve bir daha haber alınamayan 84 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz'ın bulunması için 89 kişilik ekip arama yaptı.

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  • 29.12.2022 23:42
  • Güncelleme: 30.12.2022 11:00
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89 kişilik ekip Hacı Ömer amca için seferber oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 176 gün önce kaybolan ve bir daha haber alınamayan 84 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz’ın bulunması için 89 kişilik ekip arama yaptı.

Tozgün Mahallesi’nde yaşayan 84 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz, geçtiğimiz temmuz ayında "hava almaya gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha dönmedi. Yılmaz’ı bulmak için belirli aralıklarla devam edilen çalışmalar bugün de sürdü. AFAD koordinesinde yapılan aramaya, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan 40, İl Jandarma Komutanlığı JAK timinden 3, komando timinden 30, AFAD’dan 7, gönüllü arama kurtarma derneklerinden de 9 kişi olmak üzere toplamda 89 personel katıldı. Şıklar mevkisi ve Melikgazi Türbesi bölgesinde yaklaşık 6 saat yaşlı adamın izini süren ekipler, bir sonuca ulaşamadı. Arama çalışmalarının süreceği belirtildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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