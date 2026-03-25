9 Katlı binanın 2.katı küle döndü
Kayseri'de, 9 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(RHA)