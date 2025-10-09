'9'uncu Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi' gerçekleştirildi

Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen, alanında uzman akademisyenler ile sektör temsilcilerinin bir araya geldiği ‘9’uncu Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi’, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kayseri’nin mükemmel bir gastronomi şehri olduğunu ifade eden Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, “Kayseri, benden önce Sayın vekilim de, Sayın rektörüm de, kıymetli konuşmacılar da bahsetti, bir sanayi şehri, bir turizm, bir ticaret, ticaret şehri. Ama içi dolu dolu söylüyorum, bir turizm şehri. Son zamanlarda işte Erciyes'iyle, Kapuzbaşı'yla, Soğanlısıyla, merkezde Selçukludan kalan eserleriyle gerçekten iyi bir turizm şehri. 2021 yılında da UNESCO tarafından gastronomi şehri olmuş bu şehir. Buraya çıkmadan Sayın vekilimle biraz muhabbet ettik. Normal şartlarda sırf yemek yemek için Antep'e gidiyorsunuz, sırf yemek yemek için Hatay'a gidiyorsunuz. İnşallah yakın gelecekte sırf işte yağlama yemek için, pöç yemek için, mantı yemek için Kayseri'ye de gelirsiniz. Bizim bence burada ana hedeflerimizden biri de bu olması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Kayseri’de yöresel yemeklerin satıldığı zincir bir markanın olmadığını ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Yüzyıllardır Kayseri'nin mantısı, sucuğu, pastırması, yağlaması, katmeri, nevzine'si vesaire. Ama belki bir 10-15 sene öncesine kadar şehirde dışarıdan gelen birisinin mantı yiyebileceği doğru düzgün mekanımız yoktu. Şu anda hala Türkiye'de bizim zincir haline gelmiş, 10-20 şubesi olan en azından büyük şehirlerde şubeleşmiş bir mantı restoran zincirimiz yok. Öte yandan elin adamı köfte ekmeği bir marka altında tüm dünyaya satıyor, tüm dünyada markalaştırıyor ve tek bir markanın 46 bin 500 şubesi var, 26 milyar Euro ciro yapabiliyor ve milyonlarca insana istihdam kapısı oluşturabiliyor. Bir şeye artık sahip olmak, onu elinde tutmak çok matah bir şey değil. Bunu nasıl pazarlıyorsunuz, marketing stratejisini nasıl çiziyorsunuz, dünya insanına nasıl anlatıyorsunuz ve o üründen şehrinize, bölgenize nasıl gelir elde ediyorsunuz, bu önemlidir” diye konuştu.