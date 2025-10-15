9 yaşındaki Fatma polis telsizinden kanseri yendiğini anons etti

Kayseri’de tümör tedavisi gören 9 yaşındaki Fatma Eslem tedavisini tamamlayarak iyileşti. Eslem’e moral etkinliği olarak, Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Genel Koordinatörü Nigar Kaya ile Selçuk Amca tarafından eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde balon bırakma etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Fatma Eslem; Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ile polis arabası ile şehir turu atarak polis telsizinden kanseri yendiğini anons etti. Ekip arabasıyla anonslar eşliğinde kutlama alanına gelen Fatma ve arkadaşları için İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın gönderdiği rengarenk balonlar gökyüzüne bırakıldı. Atanur Aydın'ın yaptığı açıklamada, "Her bir balon, sadece bir kutlama sembolü değil; aynı zamanda hastalıkla mücadele eden tüm çocuklara umut ve moral mesajı olarak yükselecek" ifadelerini kullandı.

Selçuk Amca etkinlik sırasında yaptığı açıklamada; “Fatma’nın gösterdiği cesaret ve azim hepimize örnek oldu. Amacımız, çocuklarımızın mutluluğunu artırmak, onların yanında olduğumuzu göstermek ve onlara umut aşılamak. Bu güzel günü Fatma ve tüm minikler için unutulmaz kılmak istedik. Her çocuk özel ve her zafer kutlanmayı hak ediyor. Fatma Eslem gibi cesur çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.