9 yaşındaki öğrenciden sınıf öğretmeni hakkında darp iddiası
Gültekin Gürkan İlköğretim Okulu öğrencisi Y.D. (9), geçtiğimiz günlerde sınıf öğretmeni tarafından darp edildiğini iddia etti. Öğrencinin annesi G.D., olayın detaylarını polise verdiği ifadede aktardı.
Oğlunun okuldan eve geldiğinde, sınıf öğretmeni tarafından darp edildiğini ve boğazında izler olduğunu iddia eden G.D., okul yetkililerinin olayı inkar ettiğini de iddia etti.
Anne G.D., oğlunun darp izleriyle eve dönmesinin ardından, durumu hemen hastaneye bildirerek Şehir Hastanesi'nden darp raporu aldı. Raporla birlikte, aile durumu polise bildirdi ve suç duyurusunda bulundu.