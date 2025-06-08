9 yaşındaki Onur Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Gaziantep Araban ilçesinde 24 Mayıs tarihinde kaybolan 9 yaşındaki Onur Özdemir’in arama faaliyetleri devam ettiği sırada bugün aramaların 15’inci gününde Elif Mahallesi Kırkak Mevkiinin güneyinde Fırat Nehri üzerinde yüzü suya dönük şekilde bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen ceset alınan ihbar üzerine Rumkale Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı tarafından bulundu ve gerekli emniyet tedbirleri alındı. Daha sonra Onur Özdemir'e ait olabileceği değerlendirilen ceset Baba Murat Özdemir tarafından teşhis edilerek Onur Özdemir'e ait olduğu teyit edildi.

‘KAYSERİ’DEN 15 KİŞİLİK EKİP ARAMA ÇALIŞMALARINA GİTMİŞTİ’

Öte yandan Onur Özdemir’in arama kurtarma çalışmalarına Kayseri’den AFAD’tan 5, GÖKBÖRÜ Arama Kurtarma ekibinden 5 ve Yesevi Arama Kurtarma ekibinden 5 gönüllüden oluşan 15 kişilik ekip, sabah saatlerinde yola çıkarak katılım sağlamıştı.