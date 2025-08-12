9 yıl hapis cezası bulunan firari genç kız yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde Hakkında 'Hırsızlık' suçundan 9 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. (20) yakalandı.
