9 yıl hapis cezası bulunan firari genç kız yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde Hakkında 'Hırsızlık' suçundan 9 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. (20) yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarsfından aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Hırsızlık" suçundan 9 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. (20) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

