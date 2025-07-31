90 Bin Camiden Dualar Yükseldi: Türkiye Hep Birlikte Âmin Dedi

“Şehitlerimiz için, milletimizin selameti için, devletimizin bekası için yapılacak dualara hep birlikte Âmin diyelim,” ifadelerini kullanmıştı.

Yatsı ezanı öncesinde camilerden yükselen dualara milyonlarca vatandaş eşlik etti. Minarelerden okunan dualar, Türkiye’nin dört bir yanında manevi bir buluşmaya dönüştü. Balkonlardan ve camilerden yükselen “Âmin” sesleri, toplumsal dayanışmanın güçlü bir ifadesi oldu.