90 Bin Camiden Dualar Yükseldi: Türkiye Hep Birlikte Âmin Dedi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, perşembe akşamı yatsı ezanından önce Türkiye genelindeki 90 bin camide dualar edileceğini duyurmuştu. Erbaş, yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afet ve musibetten devletin ve milletin muhafazası için yapılan dualara tüm vatandaşları camilerde ve evlerinin balkonlarında katılmaya davet etmişti.
“Şehitlerimiz için, milletimizin selameti için, devletimizin bekası için yapılacak dualara hep birlikte Âmin diyelim,” ifadelerini kullanmıştı.
Yatsı ezanı öncesinde camilerden yükselen dualara milyonlarca vatandaş eşlik etti. Minarelerden okunan dualar, Türkiye’nin dört bir yanında manevi bir buluşmaya dönüştü. Balkonlardan ve camilerden yükselen “Âmin” sesleri, toplumsal dayanışmanın güçlü bir ifadesi oldu.