90 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşlı kadın yaşadığı evinde ölü bulundu.

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  • 08.09.2023 12:58
  • Güncelleme: 08.09.2023 15:38
90 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşlı kadın yaşadığı evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Havuzbaşı Sokak’ta meydana gelen olayda, A.Y.’den (90) haber alamayan yakınları eve gelince yaşlı şahsı hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede A.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Yaşlı kadının cenazesi de incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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