90 yaşındaki Zehra nine evinin kapılarını depremzede aileye açtı

Sivas'ta yaşayan 90 yaşındaki Zehra Nine, televizyonda gördüğü depremzedelere üzüldüğü için boş olan eşyalı evini depremzede aileye açtı.

PAYLAŞ
  • 23.02.2023 12:11
  • Güncelleme: 23.02.2023 12:11
  • 37
90 yaşındaki Zehra nine evinin kapılarını depremzede aileye açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta yaşayan 90 yaşındaki Zehra Nine, televizyonda gördüğü depremzedelere üzüldüğü için boş olan eşyalı evini depremzede aileye açtı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde evlerini kaybedip barınma sorunu yaşayan vatandaşlar ise çevre illere giderek bu sorunu çözmeye çalışıyor. Sivas’ta ise bu duruma kayıtsız kalmayan 90 yaşındaki Zehra Altıntaş, kızının evinde kaldığı için kendisine ait eşyalı evini Kahramanmaraş’ta depreme yakalanarak evlerini kaybeden 9 kişilik Tömeağaç ailesine açtı. Zehra ninenin bu davranışı ise depremi fırsat bilerek kiralara zam yapanlara adeta ders niteliğinde oldu.

“Televizyonda görünce üzüldüm”

Zehra nine, depremzedeleri televizyonda görünce üzüldüğünü belirterek, “Ben kızımın yanında oturuyorum o yüzden 1 yıldır evim boştu. Bende kocam ve kendi hayrıma oğluma depremzedeleri evime getirmesini söyledim. Onların perişan hallerini televizyonda görünce üzüldüm. Başkaları kiraları yükseltti, oğluma söyledim oda depremzedeleri evime getirdi. Allah yardımcıları olsun” dedi.

“Bugün onların yarında bizim başımıza gelebilir”

Zehra Altıntaş’ın kızı Düriye Karakaya ise böyle bir felaketin bir gün herkesin başına gelebileceğini söyleyerek, “Depremi görüp üzüldük. Annem 1 yıldır benim yanımda kalıyor. Annem, ‘evim boşta duruyor depremzedelere verelim’ dedi. Bende kardeşlerime söyledim. Kardeşimde belediyeye haber verdi. Aileyi bulup eve yerleştirdi şimdi babamın anamın hayrına oturuyorlar. Ev dayalı döşeli eşyalar sıfır bütün ihtiyaçları var. Eşyalı evleri 9 bin liraya kiraya veriyorlarmış. Allah’tan korksalar böyle fırsatçılık yapmazlar. Biz iyi örnek olduk ama zaten depremzedelerin başlarına böyle bir felaket gelmiş. Onlarda Allah’tan korksalar fırsatçılık yapmazlar. Bugün onların yarında bizim başımıza gelebilir. Ailece böyle bir şeye vesile olduğumuz için mutluyuz. Ne zamana kadar oturabilirse otursunlar” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta Tarımsal Kalkınmaya Destek Sürüyor

Talas'ta Tarımsal Kalkınmaya Destek Sürüyor

Kayseri Büyükşehir'den Elbistan'a konteyner çarşı

Kayseri Büyükşehir'den Elbistan'a konteyner çarşı

Rektör Altun, Kahramanmaraş'taki üniversiteleri ziyaret etti

Rektör Altun, Kahramanmaraş'taki üniversiteleri ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç'tan muhtarlara 'AFAD' çağrısı

Başkan Büyükkılıç'tan muhtarlara 'AFAD' çağrısı

Kayserililer dayanışmayı 'Deprem Koordinasyon Merkezi' ile gösterdi

Kayserililer dayanışmayı 'Deprem Koordinasyon Merkezi' ile gösterdi

Kayseri'den deprem bölgesine 600 TIR gönderildi

Kayseri’den deprem bölgesine 600 TIR gönderildi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kişinin yaralandığı komşu kavgası davasında tahliye

İki kişinin yaralandığı komşu kavgası davasında tahliye

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 23.02.2023

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 23.02.2023

DAHA FAZLA
Sarız, 'Afet bölgesi' kapsamına alınıyor

Sarız, ‘Afet bölgesi’ kapsamına alınıyor

Gençlik Spor İl Müdürü Kabakcı, 'Kayseri'de 11 yurdumuz tamamen doldu'

Gençlik Spor İl Müdürü Kabakcı, “Kayseri’de 11 yurdumuz tamamen doldu”

Başkan Büyükkılıç ve Meclis Üyelerinden Konteyner Kent Ziyareti

Başkan Büyükkılıç ve Meclis Üyelerinden Konteyner Kent Ziyareti

Giresunspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Giresunspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Kayseri Park'ın önündeki asfalt depremde yarıldı iddiası

Kayseri Park'ın önündeki asfalt depremde yarıldı iddiası