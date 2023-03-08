900 gr. uyuşturucuyu kente sokamadan yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kente uyuşturucu madde getireceği tespit edilen bir şahıs 900 gram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

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  • 08.03.2023 15:08
  • Güncelleme: 08.03.2023 15:32
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900 gr. uyuşturucuyu kente sokamadan yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kente uyuşturucu madde getireceği tespit edilen bir şahıs 900 gram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda K.D., 900 gram uyuşturtucu madde ile birlikte yakalandı.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, K.D. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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