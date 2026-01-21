907 bin tüketicinin hakkını, Tüketici Hakem Heyeti karara bağladı
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Tüketici Hakem Heyetleri'nin 2025 yılında 907 bini aşkın başvuruyu karara bağlayarak 12,4 milyar liralık uyuşmazlığı yargıya taşınmadan çözüme kavuşturulduğu bildirildi.
2025 yılında yapılan başvuruların; yüzde 36'sı ayıplı mal, yüzde 28'i ayıplı hizmet şikayetlerine ilişkin olduğu bildirildi.
Ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri toplam başvuruların yüzde 19,6'sını oluşturarak ilk sırada yer aldı.
Bunu sırasıyla; Mobil hat aboneliği (yüzde 4,75), Kredi kartı üyelik ücreti (yüzde 3,97), Mobilya (yüzde 3,71), Cep telefonu (yüzde 3,61), Internet aboneliği (yüzde 3,11) izledi. E-ticaret alışverişlerine (mesafeli sözleşmeler) ilişkin başvuruların oranı ise yüzde 5,19 olarak gerçekleşti.