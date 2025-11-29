94 milyon liralık kaçak sigara operasyonu: 394 bin paket ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde piyasa değeri 94 milyon lira olan 394 bin 117 paket sigara ele geçirildi. Ele geçirilen yabancı bandrollü sigaralar imha edildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, BİR TIR aracı takibe alındı. Yapılan operasyonda yalıtım malzemeleri arasına gizlenmiş halde, toplam 394 bin 117 paket sigara ele geçirildi.
Yapılan incelemelerde, ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 94 milyon lira olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında tespit edilen kaçak eşyanın yabancı bandrollü olduğu belirlendi. Yakalaması gerçekleştirilen kaçak eşya, imha edildi.