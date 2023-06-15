95 ayrı suçtan yakalaması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi gardırop arkasında yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi gözaltına alındı. 95 ayrı yakalama emri ile aranan ve hakkında 13,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. isimli kişi ise ikametinin yatak odası bölümünde gardırop arkasında saklanır halde yakalandı.

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  • 15.06.2023 14:41
  • Güncelleme: 15.06.2023 14:41
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95 ayrı suçtan yakalaması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi gardırop arkasında yakalandı

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda Haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik il merkezinde 30 kişiye 34 adreste 40 ekip 106 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında ‘bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık’, ‘silahla yağma’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kasten yaralama’, ‘dolandırıcılık’ gibi suçlardan aranan toplam 21 şahıs yakalandı. 

Yakalanan şahıslar arasında bulunan ve hakkında; ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlık’, ‘bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından Kayseri, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Mardin, Kütahya, Ordu, Batman, Giresun, Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Trabzon, Elazığ, Bursa, Tekirdağ, Mersin,  Ağrı, Karaman, Sakarya, Konya, Şırnak, Çanakkale, Kırklareli, Adana, Aydın, Afyonkarahisar, Erzincan, Diyarbakır 30 il tarafından 95 Ayrı yakalama emri ile aranan ve 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. Ç. isimli şahıs da bulunuyor. Şüpheli, ikametinin yatak odası bölümündeki gardırop arkasında saklanır vaziyette yakalandı. 

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

1ha

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