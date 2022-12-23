96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

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  • 23.12.2022 16:03
  • Güncelleme: 23.12.2022 16:03
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96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Kirişci’nin açıkladığı ödemelerin detayları şöyle:

“46 milyon 549 bin 550 lira hayvan gen kaynakları desteği, 26 milyon 85 bin 289 lira biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, 11 milyon 228 bin lira sertifikalı tohum üretim desteği, 8 milyon 463 bin 53 lira patates siğili desteği, 3 milyon 121 bin 215 lira hububat, baklagil, dane mısır desteği, 574 bin 300 lira toprak analiz desteği.”

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