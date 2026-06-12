A Milli Takım'a Miniklerden Yürek Isıtan Destek

Etkinlikte, çocuklar A Milli Takım’a 2026 Dünya Kupası’nda başarılar diledi. Minikler, Dünya Kupası’ndaki ilk grup karşılaşmasına Avustralya ile 14 Haziran Pazar günü Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda çıkacak olan milli takıma destek mesajı verdi. Tesis bahçesinde dev bir Türk bayrağı açılırken, çocuklar coşkulu bir şekilde milli takıma desteklerini gösterdiler.

Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler milli forma giyerek futbol maçı yaptı. Bu etkinlik, çocukların milli takıma olan desteklerini ifade etmeleri için bir fırsat sundu. Ayrıca, katılımcılara milli takıma destek için hazırlanan rozetler ve bileklikler dağıtıldı. Etkinlikte yüz boyama ve serbest boyama gibi aktiviteler de gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası heyecanını vatandaşlarla buluşturmak için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde dev ekran etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte, A Milli Takım’ın Avustralya ile oynayacağı ilk grup karşılaşması 14 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 07.00’de başlayacak. Etkinlik alanı saat 06.30’da kapılarını açacak ve katılımcılara sıcak çay, çorba ve simit ikramında bulunulacak.

Tüm Kayserililer, milli takım heyecanını paylaşmak ve Dünya Kupası atmosferini birlikte yaşamak için etkinliğe davet ediliyor. A Milli Takım’a destek vermek amacıyla düzenlenen bu etkinlik, çocukların milli bilinç kazanması ve sporun birleştirici gücünün önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirildi.