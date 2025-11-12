A Milliler Bulgaristan'ı konuk edecek

A Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinin 9'uncu haftasında Bulgaristan ile karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinin 9’uncu haftası yarın başlıyor ve E Grubu’nda yer alan A Milliler, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’da Bulgaristan’ı konuk edecek. Müsabaka, Bursa Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.
A Milliler, 9 puan ile grupta ikinci sırada yer alıyor ve oynanan 4 müsabakanın üçünden galibiyet birinden ise mağlubiyet ile ayrıldı. 

A Milliler, Gürcistan ile karşılaştığı ilk müsabakadan 2-3’lük skorla galip gelirken İspanya ile olan karşılaşmayı 6-0 mağlubiyetle tamamladı. Akabinde 1-6’lık skorla Bulgaristan’ı mağlup ederek nefes alan A Milliler, Gürcistan’ı da 4-1 yenerek puanını 9’a çıkardı.

9’uncu hafta takvimi ise şu şekilde:
‘D Grubu’ Azerbaycan – İzlanda: 20.00 (Yarın)
‘D Grubu’ Fransa- Ukrayna: 22.45 (Yarın)
‘F Grubu’ Ermenistan – Macaristan: 20.00 (Yarın)
‘F Grubu’ İrlanda – Portekiz: 22.45 (Yarın)
‘I Grubu’ Norveç – Estonya: 20.00 (Yarın)
‘I Grubu’ Moldova – İtalya: 22.45 (Yarın)
‘K Grubu’ Andorra – Arnavutluk: 22.45 (Yarın)
‘K Grubu’ İngiltere – Sırbistan: 22.45 (Yarın)
‘A Grubu’ Lüksemburg – Almanya: 22.45 (Cuma)
‘A Grubu’ Slovakya – Kuzey İrlanda: 22.45 (Cuma)
‘G Grubu’ Finlandiya – Malta: 20.00 (Cuma)
‘G Grubu’ Polonya – Hollanda: 22.45 (Cuma)
‘L Grubu’ Cebelitarık – Karadağ: 22.45 (Cuma)
‘L Grubu’ Hırvatistan – Faroe Adaları: 22.45 (Cuma)
‘B Grubu’ İsviçre – İsveç: 22.45 (Cumartesi)
‘B Grubu’ Slovenya – Kosova: 22.45 (Cumartesi)
‘C Grubu’ Danimarka – Belarus: 22.45 (Cumartesi)
‘C Grubu’ Yunanistan – İskoçya: 22.45 (Cumartesi)
‘E Grubu’ Türkiye – Bulgaristan: 20.00 (Cumartesi)
‘E Grubu’ Gürcistan – İspanya: 20.00 (Cumartesi)
‘H Grubu’ Kıbrıs Rum Kesimi – Avusturya: 20.00 (Cumartesi)
‘H Grubu’ Bosna Hersek – Romanya: 22.45 (Cumartesi)
‘J Grubu’ Kazakistan – Belçika: 17.00 (Cumartesi)
‘J Grubu’ Liechtenstein – Galler: 20.00 (Cumartesi)

