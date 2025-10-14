A Milliler, Gürcistan'ı ağırlayacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.45'te Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve TV8 üzerinden canlı yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Gelirlerinin Gazze'ye bağışlanacağı müsabaka saat 21.45'te Kocaeli Stadı'nda gerçekleştirilecek.

A Milliler, Gürcistan'ı ağırlayacak

Karşılaşmanın hakemi Radu Petrescu olurken yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Andrei Chivulete olacak.
Müsabaka öncesinde E Grubu’nda güncel puan durumu ise şu şekilde:
1-) İSPANYA: 9 PUAN
2-) TÜRKİYE: 6 PUAN
3-) GÜRCİSTAN: 3 PUAN
4-) BULGARİSTAN: 0 PUAN

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek'e 85 Günde bitirilen katlı kavşak sürprizi
Vali Çiçek'e 85 Günde bitirilen katlı kavşak sürprizi
Ali Dağı 360'da Yürüyüş Keyfi Yağmur Dinlemedi
Ali Dağı 360’da Yürüyüş Keyfi Yağmur Dinlemedi
Görevlinin dikkati, kulaklıklı yayanın hayatını kurtardı
Görevlinin dikkati, kulaklıklı yayanın hayatını kurtardı
Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Zirvesinde Konuştu: 'Geleceğimizi Yeniden İnşa Edeceğiz'
Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Zirvesinde Konuştu: 'Geleceğimizi Yeniden İnşa Edeceğiz'
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanık 15 yıl hapis cezası aldı
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanık 15 yıl hapis cezası aldı
Kayserispor – Samsunspor maçının biletleri satışa çıktı
Kayserispor – Samsunspor maçının biletleri satışa çıktı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!