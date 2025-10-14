A Milliler, Gürcistan'ı ağırlayacak
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.45'te Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve TV8 üzerinden canlı yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Gelirlerinin Gazze'ye bağışlanacağı müsabaka saat 21.45'te Kocaeli Stadı'nda gerçekleştirilecek.
Karşılaşmanın hakemi Radu Petrescu olurken yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Andrei Chivulete olacak.
Müsabaka öncesinde E Grubu’nda güncel puan durumu ise şu şekilde:
1-) İSPANYA: 9 PUAN
2-) TÜRKİYE: 6 PUAN
3-) GÜRCİSTAN: 3 PUAN
4-) BULGARİSTAN: 0 PUAN