A Milliler, İspanya’ya konuk olacak

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde A Milliler, yarın Ispanya’ya konuk olacak. Müsabaka, Türkiye saatiyle akşam saat 22.45’te oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda yer alan A Milliler, yarın saat 22.45’te İspanya’ya konuk olacak. Müsabaka, Sevilla Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. A Milliler, 12 puan ile grupta ikinci sırada yer alıyor ve oynanan beş müsabakanın dördünden galibiyet, birinden mağlubiyet ile ayrıldı.
Gürcistan ile olan ilk müsabakadan 2-3’lük skorla galip gelen A Milliler, İspanya’yla olan ikinci karşılaşmada 0-6’lık skorla mağlup oldu. Akabinde 1-6’lık skorla Bulgaristan’ı mağlup ederek nefes alan A Milliler, Gürcistan’ı 4-1 yendi ve cumartesi günü oynanan Bulgaristan müsabakasından da 2-0 galip çıkarak puanını 12’ye çıkardı.

Bulgaristan karşısında alınan galibiyetle birlikte play-off’a gitmeyi garantileyen A Milliler, 2026 Dünya Kupası’na doğrudan gitmeyi garantilemek için İspanya’yı 7 gol farkla mağlup etmesi gerekiyor.

A Millilerin İspanya karşısında aday kadrosu ise şu şekilde:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

