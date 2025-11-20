A Millilerin play-off rakibi belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde A Milliler, Romanya'yla eşleşti.

A Millilerin play-off rakibi belli oldu

A Milliler, İspanya’yla karşılaştığı son müsabakadan 2-2 berabere ayrılarak dünya kupası elemelerinde 13 puan toplayarak grubu ikinci sırada tamamladı ve play-off’a gitmeye hak kazandı.
Play-off kuraları saat 15.00’da çekildi. Birinci torbadan kuraya katılan Türkiye, dördüncü torbadan Romanya ile eşleşti. Müsabaka ise 26 Mart tarihinde oynanacak.
A Milliler, play-off yarı finalinde Romanya’yı yenmesi halinde finalde Slovakya-Kosova karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. Final karşılaşması ise 31 Martta oynanacak.

