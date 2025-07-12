Abartı egzoz ve drifte yüklü ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi’nde bir sürücünün drift atarak, abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık vermesi ve Selçuklu Mahallesinde başka bir sürücünün drift atarak çevreye rahatsızlık vermesi konuları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Erenköy Mahallesinde drift atarak ve abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren araç plakaları sökülmüş ve branda ile saklanmış vaziyette tespit edildi. Aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 57 bin 826 lira cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi.

Öte yandan Selçuklu Mahallesinde drift atarak çevreye rahatsızlık veren araç da tespit edilerek sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 392 lira cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konulurken araç trafikten men edildi. Ayrıca şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.