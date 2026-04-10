Abartılı egzoz kullanan sürücüye 11 bin 629 TL ceza
Kayseri'de, trafikte abartılı egzoz kullanan otomobil sürücüsüne 11 bin 629 TL para cezası uygulandı.
Kentte denetimlerini sürdüren polis ekipleri, trafikte abartılı egzoz kullanarak seyir halinde olan E.M. yönetimindeki 77 EN 993 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın mevzuata aykırı şekilde abartılı egzoz kullandığı tespit edildi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 11 bin 629 TL idari para cezası uygulanırken, araçla ilgili gerekli işlemler başlatıldı.