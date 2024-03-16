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- ABD'li ünlü Profesör Henry Klassen Müslüman oldu Kaynak: ABD'li ünlü Profesör Henry Klassen Müslüman oldu
ABD'li ünlü Profesör Henry Klassen Müslüman oldu Kaynak: ABD'li ünlü Profesör Henry Klassen Müslüman oldu
Harvard Üniversitesi'nde doktorluk yapan ve kök hücre ilacının mucidi Dr. Henry Klassen, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Kaynak: ABD'li ünlü Profesör Henry Klassen Müslüman oldu
Harvard Üniversitesi'nde doktorluk yapan ve kök hücre ilacının mucidi olan Dr. Henry Klassen, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olup, İslam'la şereflendi. Klassen'in Müslüman olduğu video sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kaynak: ABD'li ünlü Profesör Henry Klassen Müslüman oldu Kaynak:Haksöz haber
Haber Merkezi
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