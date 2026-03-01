ABD üsleri İran'ın hedefine: Güney Kıbris'a Füze Fırlatıldı

ABD ve İsrail’in İran’ın birçok kentini hedef alan geniş çaplı ortak operasyonuna karşılık veren Tahran, onlarca balistik füze ve İHA ile Orta Doğu'daki ABD üslerini hedef alıyor.

İsrail-ABD-İran hattında dün sabah saatlerinde başlayan saldırılar, ülkenin çeşitli noktalarını hedef aldı. İran yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Tahran, Elburz, İsfahan, Kirmanşah, Loristan, Huzistan, Kum, İlam ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde çok sayıda patlama meydana geldi.

İran'dan saldırılara yönelik misilleme saldırıları geldi. Körfez'deki ABD unsurlarına yönelik başlatılan saldırılar bugün de devam ediyor.

Savaşın başlamasından bu yana hiç hedef alınmayan Umman ve Güney Kıbrıs da hedef alındı.

Umman'ın Duqm Limanı'na 2 insansız hava aracı ile saldırı düzenlenirken, bir çalışan yaralandı. İngiltere Savunma Bakanı, binlerce İngiliz askerinin konuşlandırıldığı Güney Kıbrıs'a 2 adet füze fırlatıldığını aktardı.

İran ordusu, dün sabah saatlerinden itirabaren, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.