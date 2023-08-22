ABD ve Avrupa'da alkolün yol açtığı ölümler artıyor

Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde alkole bağlı ölümlerin arttığına dikkat çeken uzmanlar, yetkilileri konuyla ilgili önlemler almaya çağırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat'ın çeşitli verilerine göre, alkole bağlı ölümler Avrupa ülkelerinde yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

En son Küresel Hastalık Yükü Çalışmasının verilerine göre, Avrupa'da her 100 bin kişide alkole bağlı en yüksek ölüm oranları Rusya, Ukrayna ve Belarus'ta görülüyor.

AB'de alkole bağlı ölümlerin en yüksek olduğu ülke Bulgaristan, en düşük olduğu ülke ise Malta.

DSÖ'nün Avrupa bölge ofisi, 2019 yılında Avrupa'da her gün yaklaşık 800 kişinin alkole bağlı nedenlerden öldüğünü ve genç yetişkinler arasındaki her dört ölümden birinin alkol kullanımından kaynaklandığını bildirdi.

Eurostat'ın 2011'den 2020'ye kadar 27 AB ülkesine ilişkin verilerine göre, kötü huylu neoplazmlar, karaciğer hastalıkları ve ruhsal bozukluklar da dahil olmak üzere alkole bağlı dört ölüm nedeni bu süre zarfında hafif bir düşüş gösterdi.

DSÖ'ye göre 2010-2016 yılları arasında AB'de alkole bağlı ölümlerde de küçük bir azalma oldu.



DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nde alkol, yasa dışı uyuşturucular ve cezaevi sağlığı konusunda bölgesel danışman olan Dr. Carina Ferreira-Borges'e göre, Orta Asya'nın bazı bölümlerini de içeren Avrupa bölgesinde, "alkol tüketimi son on yıllarda özellikle bölgenin doğu kesiminde azalıyor.

Batı Avrupa'da ise seviyeler aynı kalırken bazı ülkelerde tüketim arttı, bazılarında ise azaldı.

Ferreira-Borges, genel ölüm oranlarının genel ekonomik iyileşmelerle bağlantılı olduğunu ve bölge genelinde ekonomik durum iyileştikçe, alkole bağlı ölümler de dahil olmak üzere ölüm oranlarının biraz azaldığını kaydetti.

Kaynak:https://tr.euronews.com/

"Bu durum salgın hastalıkların, savaşların ve diğer faktörlerin etkisiyle değişebilir" diyen Borges, bu durumun ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini de belirtti.