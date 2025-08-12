Abdülhamid Han'ın Kayseri'ye Hediyesi: Saat Kulesi

Kayseri saat Kulesi, Osmanlı Payitahtının nefesini taşra kentlerinde hissettirmek için şehrin en görünür yerine inşa edilen döneminin en önemli teknolojik yapı üsleridir. Bu nedenle aynı dönemde, Anadolu ve Anadolu'nun dışındaki onlarca taşra kentlerine saat kuleleri yapılmıştır.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kayseri Saat Kulesi, 1906 yılında II. Abdülhamit’in emri ve Kayseri Mutasarrıfı Haydar Bey’in desteği ile Tavlusunlu Salih Usta’ya yaptırılmıştır. On beş metre yüksekliği bulanan Kayseri Saat Kulesinin iç kısmı, sarmal şeklindedir. Kesme taştan inşa edilen yapı, enine düzenlenmiş silmelerle üç bölüme ayrılmıştır. Üst bölümün her cephesinde saat için düzenlenmiş dairesel açıklıklar bulunmaktadır.

Kayseri Saat Kulesi, vakti tespit edenlerin, çeşitli aletlerle namaz vaktini belirlemek için kullanılırken daha sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetinin Kayseri şubesi olarak kullanılmıştır. Kayseri Saat Kulesi'nin yanında bulunan dikdörtgen mekan 2025 yılında Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) İrtibat ve Hizmet Merkezi olarak tahsis edildi.