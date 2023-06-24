Abdulkadir Bitigen 20 maç yönetti

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, geride kalan sezon 20 maç yönetti.

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen, 2022-2023 futbol sezonunda Süper Lig’de 19 maçta, TFF 1. Lig’de ise 1 maçta düdük çaldı. Abdulkadir Bitigen, 2022-2023 sezonunda Süper Lig’de 19 maç ve TFF 1. Lig Play-Off final maçında ise 1 maçta hakem olarak görev yaptı. Süper Ligde 7 maçta VAR Hakemi olarak 3 maçta AVAR Hakemi görev yapan Bitigen, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta VAR, 1 maçta ise VAR Hakemi olarak görev yaptı. Abdulkadir Bitigen’in Süper Lig’de yönettiği 19 maçın 12’sini ev sahibi takımlar kazanırken, 5 maçı deplasman takımı kazandı. 2 maç ise berabere bitti. Bitigen, bu maçlarda 5 kez kırmızı kart, 74 kez ise sarı kart gösterdi.

Bitigen’in 2022-2023 sezonunda yönettiği maçlar ve sonuçları ise şöyle:

Trabzonspor 1-0 Hatayspor

Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

Galatasaray 2-1 Konyaspor

Hatayspor 1-0 Alanyaspor

Trabzonspor 1-0 Sivasspor

Antalyaspor 4-2 Karagümrük

Galatasaray 2-1 İstanbulspor

Gaziantep FK 1- 1 Başakşehir

Konyaspor 1-2 Beşiktaş

Ümraniyespor 1-2 Fenerbahçe

İstanbulspor 2-1 Alanyaspor

Beşiktaş 0-0 Antalyaspor

Trabzonspor 4-1 Adana Demirspor

Başakşehir 1-0 Ankaragücü

Karagümrük 1-2 Fenerbahçe

Alanyaspor 1-4 Galatasaray

Antalyaspor 1-2 Sivasspor

Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

Pendikspor 2-1 Bodrumspor (TFF 1.Lig Play-Off Final)