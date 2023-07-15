Abdulkadir Dilekçi, Beylikdüzüspor ile anlaştı

Develigücü SK ile yollarını ayıran Abdulkadir Dilekçi’nin yeni takımı belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Beylikdüzüspor, geride kalan sezon Kayseri ekibi Develigücü Spor Kulübü forması giyen orta saha oyuncusu Abdulkadir Dilekçi’yi kadrosuna kattı. 2022-2023 sezonunun devre arasında Adana Hadırlıgücü takımından Develigücü Spor Kulübü’ne transfer olan ve takım kaptanı olan Abdulkadir Dilekçi 13 maçta forma giydi.

Beylikdüzüspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “ Kayseri Develigücü Spor Kulübünden transfer ettiğimiz orta saha oyuncusu Abdulkadir Dilekçi ile anlaşma sağlanmıştır. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olsun. Başarılar dileriz” denildi.