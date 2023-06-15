Abdulkadir Güneş: 'Üreticileri sarı pas hastalığı için kimyasal mücadeleye davet ediyoruz'

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, yaptığı açıklamasında, yağışların yoğunluğundan dolayı mahsullerde hastalık oluştuğunu söyleyerek, 'Üreticileri sarı pas hastalığı için kimyasal mücadeleye davet ediyoruz' dedi.

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  • 15.06.2023 14:41
  • Güncelleme: 15.06.2023 15:25
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Abdulkadir Güneş: 'Üreticileri sarı pas hastalığı için kimyasal mücadeleye davet ediyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, yaptığı açıklamasında, yağışların yoğunluğundan dolayı mahsullerde hastalık oluştuğunu söyleyerek, “Üreticileri sarı pas hastalığı için kimyasal mücadeleye davet ediyoruz” dedi.

Üreticilerin girdi maliyeti sorununa en kısa sürede çözüm geleceğine inandıklarını söyleyen Güneş, “2023 yılı hububat hasat dönemine yaklaşmış bulunmaktayız. Son günlerde meydana gelen aşırı yağışlar, bulutlu gün sayısının fazla olması gibi sebeplerden ötürü bölgemizde sarı pas hastalığı yaygın olarak görülmektedir. Üreticilerimizi verim ve kalite yönünden kayıp yaşamaması için etkin bir şekilde kimyasal mücadeleye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 2023 yılı hububat alım fiyatları, üretimde devamlılığa katkı sağlayacak olmasından ötürü tarafımızca olumlu karşılanmıştır. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal’a teşekkürlerimizi sunarız. Üreticilerin en büyük sıkıntılarından biri olan girdi maliyetlerinin de (gübre-mazot-zirai ilaç) en kısa sürede istikrara kavuşturulacağına olan inancımız tamdır” dedi.

Güneş, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satış yapmak isteyen üreticilerin ödemelerinin 30 gün içerisinde yapılacağını söyleyerek, “TMO Kayseri Başmüdürlüğü bütün imkanlarını seferber ederek hinterlandında 12’si lisanslı depo ve 14’ü TMO alım noktası olmak üzere toplamda 26 noktada hububat alımı gerçekleştirecektir. Alım kriterlerine uyması koşuluyla ürününü TMO’ya satmak isteyen bütün üreticilerin ürünleri TMO tarafından satın alınıp ödemesi 30 gün içinde yapılacaktır. Buğday ve arpa üreticilerine, kayıtlı üretim miktarı kadar tüm kesimlere (TMO veya piyasa aktörlerine) yapılan satışlar için ton başına buğdayda bin TL, arpada ise 500 TL ilave hububat üretim primi desteği verilecektir. Eski yıl mahsulü veya ithal ürünün TMO’ya satışının yapıldığı ya da yapılmaya çalışıldığının tespit edilmesi halinde üreticinin TMO’ya ürün satışı 2 yıl engellenecektir” ifadelerini kullandı.

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İHA

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