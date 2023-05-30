Abdullah Gül'den Erdoğan'a 'tebrik' telefonu

28 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi sonucu Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçildi. Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, Erdoğan'ı telefonla arayarak kutladı. 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Resmi Twitter Hesabı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etmiş, seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olması dileğinde bulunmuştur” ifadelerine yer verildi.

GÜL-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ OLAY OLMUŞTU

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi önceki dönem cumhurbaşkanlarını ziyaret etmesi gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Nejdet Sezer ve Abdullah Gül'ü konutlarında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunmuştu. Bu görüşmeler AK Partililer başta olmak üzere Cumhur İttifakı ortakları tarafından eleştirilmişti.