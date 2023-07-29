Abdullah Gül Kapuzbaşı Şelalelerini gezdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kapuzbaşı Şelalelerini gezdi.

PAYLAŞ
  • 29.07.2023 15:51
  • Güncelleme: 29.07.2023 18:17
  • 49
Abdullah Gül Kapuzbaşı Şelalelerini gezdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kapuzbaşı Şelalelerini gezdi.

Abdullah Gül Üniversitesi’nin mezuniyetine katılmak üzere şehre gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gezilerini sürdürüyor. Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelalelerini gezen Gül, hatıra fotoğrafı çekindi. Fotoğrafları paylaşan Abdullah Gül, "Kayseri’de Yahyalı ilçemizdeki doğa harikası Kapuzbaşı Şelalelerini arkadaşlarla gezdik. Milli Park olan Kapuzbaşı dünyanın ikinci, Türkiye’nin en yüksek şelalesi olarak bilinmektedir" dedi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'den müzeler şehri Kayseri'ye bir müze daha

Büyükşehir'den müzeler şehri Kayseri'ye bir müze daha

Büyükkılıç, 'Kayseri, yenilenebilir enerjinin en güzel merkezlerinden biri'

Büyükkılıç, 'Kayseri, yenilenebilir enerjinin en güzel merkezlerinden biri'

1408 Cami ve 451 Kur'an Kursu'nun elektrik ihtiyacını karşılayacak Güneş Enerji Santrali açıldı

1408 Cami ve 451 Kur’an Kursu’nun elektrik ihtiyacını karşılayacak Güneş Enerji Santrali açıldı

Motorine 3. Zam beklentisi

Motorine 3. Zam beklentisi

Kayserili Gazi, İsmet Eraslan yaşamını yitirdi

Kayserili Gazi, İsmet Eraslan yaşamını yitirdi

İncesu Belediyesi zipline alacak

İncesu Belediyesi zipline alacak

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

5
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

6
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Verilen o sözün tutulmasını bekliyorum'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Verilen o sözün tutulmasını bekliyorum"

Çağdaş Atan: 'Elimizdeki kadro ile ligi götüremeyiz'

Çağdaş Atan: 'Elimizdeki kadro ile ligi götüremeyiz'

DAHA FAZLA
Kayserispor teknik heyet ve futbolcular, taraftarlarla buluştu

Kayserispor teknik heyet ve futbolcular, taraftarlarla buluştu

Kayseri'de Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 17 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 17 Gözaltı

Abdullah Gül Kapuzbaşı Şelalelerini gezdi

Abdullah Gül Kapuzbaşı Şelalelerini gezdi

Otomobilde çakmak gazı patladı: 4 yaralı

Otomobilde çakmak gazı patladı: 4 yaralı

112'ye gelen çağrıların yüzde 43'ü vakaya dönüşmedi

112'ye gelen çağrıların yüzde 43'ü vakaya dönüşmedi