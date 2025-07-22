Abdullah Gül Kayseri'ye Geliyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 25 Temmuz Cuma günü, Abdullah Gül Üniversitesi mezuniyet törenine katılmak üzere Kayseri'ye geliyor.

Abdullah Gül Kayseri'ye Geliyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 25 Temmuz Cuma günü, Abdullah Gül Üniversitesi mezuniyet törenine katılmak üzere Kayseri'ye geliyor.

Cuma Günü Sümer Kampüsü'nde gerçekleştirilecek Abdıullah Gül Üniversitesi Mezuniyet Töreni 19.45'de gerçekleştirilecek olup, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketi Kayseri'de  bir konuşma yapması bekleniyor.

Haber Merkezi

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