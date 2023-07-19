Abdullah Gül Kayseri'ye geliyor
Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'ye geliyor.
- 19.07.2023 12:11
- Güncelleme: 19.07.2023 15:26
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri’ye geliyor.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendi ismini taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) Geleneksel Mezuniyet Töreni’ne katılacak. Cumhurbaşkanı Gül, program dolayısıyla 26 Temmuz Çarşamba günü Kayseri’de olacak.
İHA
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