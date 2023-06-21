Aslen Kayserili olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün acı kaybı. Gül, 88 yaşında vefat eden yengesi Yüksel Gül’ün cenaze merasimine katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Merhum Gül için Şehir Mezarlığı’ndaki Hulusi Akar Camii’nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile aile yakınları da katıldı.

Yüksel Gül’ün cenazesi, namaz sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.