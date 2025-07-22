Abdullah Gül Üniversitesi'nde ziyaret öncesi yenileme çalışmaları

Öğrenci dostu şehrin öğrenci dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin imkânlarını öğrenciler ve eğitim yuvaları için seferber etmeyi sürdürüyor. Daha önce Erciyes Üniversitesi’nde yenileme ve tadilat çalışmaları gerçekleştiren Büyükkılıç, öğrencilere yönelik kırtasiye desteği, sosyal hizmet katkısı, nakdi destek, su faturalarında indirim, ulaşım kolaylıkları gibi pek çok konuda yardımını sürdürürken, diğer taraftan da ihtiyaç doğrultusunda eğitim yuvalarına çeşitli tamirat, tadilat ve yenileme çalışmalarını da sunuyor.

Bu kapsamda Abdullah Gül Üniversitesi’nde 2 adet bay ve 2 adet bayan abdesthane ve mescit yenilenmesi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, abdesthanelerin zemin ve duvar seramiklerini, musluk bataryalarını ve abdesthane oturaklarını yeniledi. Ayrıca mescitlerde zemin halılarını da yenileyen Büyükşehir, duvar yüzeylere ahşap lambri yapı, tavan ve duvar yüzeylerin boyaları ile aydınlatmalarını yeniledi. Yapılan çalışmaların mali karşılığı ise 350 bin TL oldu.

Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi’ndeki spor alanlarında da yenileme faaliyetleri yaptı. Bu çerçevede biri basketbol diğeri tenis kortu olmak üzere bin 200 metrekarelik 2 sahada, sahaların çevre korkuluk boyaları yenilendi, zeminde bulunan bozukluklar onarıldı ve zemin kort boyası ile yenilendi. Yapılan yenileme faaliyetlerinin maliyeti toplam 870 bin TL oldu.