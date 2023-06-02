Abdullah Gül Üniversitesi'nden Uluslararası Başarı

2023 WURI Dünya Yenilikçi Üniversiteler Listesinde 15'inci sırada yer alarak büyük bir başarı elde eden Abdullah Gül Üniversitesi, listeye Türkiye'den giren tek üniversite oldu.

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  • 02.06.2023 09:52
  • Güncelleme: 02.06.2023 10:13
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Abdullah Gül Üniversitesi'nden Uluslararası Başarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2023 WURI Dünya Yenilikçi Üniversiteler Listesinde 15’inci sırada yer alarak büyük bir başarı elde eden Abdullah Gül Üniversitesi, listeye Türkiye’den giren tek üniversite oldu.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) WURI 2023 Dünya Yenilikçi Üniversiteler listesinde 15’inci sırada yer alarak büyük bir başarı elde etti. Cambridge, Oxford ve Yale gibi dünyanın en köklü üniversitelerini bile geride bırakan ve listeye Türkiye’den giren tek üniversite olan AGÜ, ’Öğrenci Hareketliliği ve Ulaşılabilirlik’ alt kategorisinde ise dünya 1’incisi oldu. Üniversitelerin topluma gerçek katkılarını değerlendirmek amacıyla Hansa Üniversiteler Birliği tarafından oluşturulan WURI 2023 Dünya Yenilikçi Üniversiteler Sıralaması, ABD’nin Florida eyaletindeki Florida Gulf Coast Üniversitesi’nde düzenlenen törende açıklandı. Açıklanan listeye göre, genel sıralamada geçen yıl 23’üncü sırada yer alan AGÜ bu yıl 15’inci sıraya yükselerek büyük bir uluslararası başarı elde etti. Genel listede Cambridge, Oxford, Yale, Johns Hopkins ve Columbia gibi dünyanın köklü üniversitelerini geride bırakan AGÜ, listeye Türkiye’den giren tek üniversite oldu. AGÜ, ’Öğrenci Hareketliliği ve Ulaşılabilirlik’ alt kategorisinde ise tüm üniversiteleri geride bırakarak dünya 1’inciliğini elde etti. Gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ve çağdaş eğitim anlayışıyla bilime ve topluma ileri düzey katkı sağlamayı hedefleyen AGÜ, listede ’Endüstriyel Uygulama’ alt kategorisinde de 37’nci sırada yer aldı. Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, AGÜ’nün henüz çok genç bir üniversite olmasına rağmen dünyanın en saygın üniversitelerinin yer aldığı listede boy göstererek yenilikçi ve lider niteliğini bir kez daha ve güçlü bir şekilde tescil ettirdiğini söyledi. AGÜ’nün uluslararası saygın bir üniversite olma yolunda hızla ilerlemekte olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, bu başarının elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Öteyandan, Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve ABD’nin Minerva Üniversitesi Rektörü Mike Magee törene Hansa Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu’nun özel davetlisi olarak katılırken, her iki üniversitenin rektörü aynı zamanda Birliğin Yönetim Kurulu’nun yeni üyeleri oldular.

WURI Yenilikçi Üniversiteler Sıralaması’nda, üniversitelerin araştırma ve eğitim programlarındaki yenilikçi yaklaşımları dikkate alınıyor. Sıralama, Öğrenci Hareketliliği ve Ulaşılabilirlik, Endüstriyel Uygulama, Girişimcilik Ruhu, Etik Değer, Kriz Yönetimi ve Dördüncü Sanayi İnkılabı gibi farklı kategorilerde üniversitelerin topluma gerçek katkıları değerlendirilerek oluşturuluyor.

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İHA

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