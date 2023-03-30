Abdullah Gül Üniversitesi, Times Asya 2023 ödüllerinde finalist oldu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Times Higher Education Asya 2023 Ödüllerinde 'Çevresel Liderliğe Olağanüstü Katkı' konusunda finale kaldı.

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  • 30.03.2023 09:20
  • Güncelleme: 30.03.2023 10:19
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Abdullah Gül Üniversitesi, Times Asya 2023 ödüllerinde finalist oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Times Higher Education Asya 2023 Ödüllerinde “Çevresel Liderliğe Olağanüstü Katkı” konusunda finale kaldı.

AGÜ dünyaca ünlü yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) Asya 2023 Ödüllerinde finale kalarak uluslararası bir başarı daha elde etti. AGÜ “Çevre Liderliğine Üstün Katkı” kategorisinde uyguladığı iklim değişikliğine çok boyutlu yaklaşım ve mükemmelliğe ulaşma stratejisi ile finalist oldu. Times tarafından düzenlenen Asya Üniversiteler Zirvesi çerçevesinde verilen ödüllerde AGÜ, “Çevresel Liderliğe Olağanüstü Katkı” kategorisinde Türkiye’den finale kalan tek üniversite olma başarısını gösterdi. Çevre konularına liderlik eden, yenilikçi yaklaşımlarla projeler yürüten AGÜ, finale kalan 8 üniversite arasında yer aldı.

AGÜ’nün Çevre Konusunda Çalışmaları

AGÜ’nün uyguladığı Stratejik Plan, İklim Eylem Planı (CAP), Sıfır Atık ve Akıllı Bina (LEED) Sertifikası, ISO 14064:2018 Sertifikası gibi çalışmalar, başarılar ve projele Asya Ödüllerine aday gösterilmesinde önemli etken oldu.

Vatandaşların çevre konusundaki farkındalığını artırmak için çeşitli öğretim ve araştırma uygulamalarını hayata geçiren AGÜ’nün Kariyer Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGÜ Akademi), girişimciler için eğitimler düzenleyen Creative Hub, Çocuk Üniversitesi, Teknoloji ve Transfer Ofisi (TTO) ve Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Gençlik Fabrikası) gibi birimleri de bu konuda çalışmalar gerçekleştiriyor.

Oluşturduğu Sosyo-Teknik Üniversite Modeli ile çevresel ve sosyal etkiyi daha yüksek bir seviyeye taşıyıp, eğitimle entegre etmeyi amaçlayan AGÜ bu konuda çok sayıda yerel, ulusal ve uluslararası iş birlikleri yapıyor.

AGÜ’nün iş birlikleri arasında Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNCHR), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve UN Academic Impact’in yanısıra SDG Universities, Global Solutions Initiatives (GSI) ve Sustainable Development Solutions Network (SDSN) gibi kuruluşlar yer alıyor.

Asya 2023 Ödülleri 21-23 Haziran’da Hong Kong’daki Asya Üniversiteler Zirvesi’nde düzenlenecek törenle açıklanacak.

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İHA

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