Abdullah Gül Üniversitesi, Yenilikçilikte Dünyada 13. Sırada!

Bu prestijli listede Türkiye’den sıralamaya giren tek üniversite olma özelliğini taşıyan AGÜ, uluslararası alanda dikkat çekici bir başarıya imza attı.

WURI sıralamaları, üniversitelerin topluma sağladığı gerçek katkıları ölçerek hazırlanmaktadır. 2025 yılı sonuçları, Filipinler’in Dumaguete City kentinde gerçekleştirilen 5. Hansa Ligi Üniversiteleri Konferansı’nda duyuruldu. AGÜ, Princeton, Cambridge, Oxford ve Columbia gibi köklü üniversiteleri geride bırakarak, yenilikçi eğitim anlayışıyla önemli bir yükseliş gösterdi.

AGÜ, sadece genel sıralamada değil, çeşitli alt kategorilerde de dikkat çekici başarılar elde etti. ESG Trendleri (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) kategorisinde 4. sırada, Girişimcilik Ruhu'nda 11. sırada, Etik ve Dürüstlük kategorisinde ise 22. sırada yer aldı. Bu başarılar, AGÜ’nün Koç, TED, Sabancı, Boğaziçi, ODTÜ ve İstanbul gibi köklü üniversitelerle birlikte Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etme çabasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, üniversitenin istikrarlı ve planlı bir şekilde büyümekte olduğunu vurgulayarak, uluslararası saygın bir üniversite olma yolunda ilerlediklerini ifade etti. Ayrıca, AGÜ’nün Times Higher Education (THE) 2025 Toplumsal Etki Sıralaması'nda Türkiye’de 1’inci, dünya genelinde ise 37’nci sırada yer aldığını hatırlatarak, bu başarıların arkasında üniversitenin yenilikçi eğitim vizyonu ve topluma sağladığı katkıların yattığını belirtti.

AGÜ, gelecekte de yenilikçi adımlarıyla eğitim alanında fark yaratmaya devam edecek gibi görünüyor.