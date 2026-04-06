  • Abdullah Satoğlu'nun 70 yıllık özel arşivi ve kitapları, Kütüphane'ye bağışlandı

Gazeteci - Yazar ve Araştırmacı ABDULLAH SATOĞLU'nun, önceki yıllardaki kendi yaptığı kitap bağışlarına ilave olarak, vefatından sonra da, yaklaşık 70 yıldır topladığı en çok Kayseri ile ilgili her türlü yayınlar ile kendisine gelen, pek çoğu imzalı olan kitaplar ve kendi yazı ve şiirlerinin yer aldığı muhtelif yayınları içeren, yaklaşık 2.000 adet kitap, dergi ve gazete, varisleri tarafından Kayseri'deki Kadı Mahmut Vakfı Kütüphanesi'ne bağışlandı.

Bütün çalışmalarını hemen hemen Kayseri ve çevresi ile ilgili kültürel, folklorik araştırmalara ayıran ve 10 Aralık 2025 tarihinde, 91 yaşında iken İstanbul'da vefat eden ABDULLAH SATOĞLU'nun;

- Çoğu Kayseri üzerine 33 basılı eseri bulunuyor.
- 1949 yılında Kayseri Halkevi bünyesinde çıkarılan Erciyes dergisinde yayımlanan ilk şiiri ile sanat ve edebiyat dünyasına atılmış.
- 1956-1970 yılları arasında günlük "Hâkimiyet Gazetesi"ni çıkarmış.
- 1982 yılında Kayseri Sanatçılar Derneği-Folklor Ödülü'ne, 1996 yılında Folklor Araştırmaları Kurumu 'Türk Folklorü'ne Hizmet Ödülü'ne, 2006 yılında 'Orhan Şaik Gökyay Şiir Ödülü'ne layık görülmüş.
- "Lâle Şairi" olarak biliniyor.
- 2002 yılında Kültür Bakanlığı yayınları arasında çıkan "Kayseri Ansiklopedisi" adlı eseri yazmış.

Vefatından sonra da, yaklaşık 70 yıldır topladığı tüm kitap, belge, döküm, muhtelif (ilk nüshaları ile birlikte) dergi ve gazeteler, kendisine gönderilen ve imzalı edebiyat kitapları, Kayseri'de 1956-1970 yılları arasında yayımladığı "Hâkimiyet Gazetesi"'nin muhtelif nüshaları, 'Filiz Dergisi' koleksiyonu, kendi yazı ve şiirlerine yer verilen yayınlar, bir kısım ödülleri ve kullandığı daktilo, toplam yaklaşık 1.500 adet kitap, dergi ve gazete, oğulları tarafından Kayseri'deki Kadı Mahmut Vakfı Kütüphanesi'ne bağışlanmış.

Kayseri'de 1500'lü yılların ilk yarısında kadılık yapan Kadı Mahmud Bedreddin'in kurduğu vakıf, 450 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Kadı Mahmud Vakfı'nın bir kültür hizmeti olarak 6 Kasım 2009 tarihinde, Melikgazi Mahallesi'nde 225 metrekare alan üzerine yeniden kurulmuş Kadı Mahmud Bedreddin Vakfı Kütüphanesi, Kayserili şair ve yazarların eserlerine de yer vermektedir.

